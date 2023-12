ChargePoint Holdings Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie der Chargepoint wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,75 USD, was einem Erwartungswert von 295,22 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,72 USD liegt. Auf Grundlage dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die relative Stärke (RSI) der Chargepoint aktuell bei 24,03 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die Trendfolgeindikatoren zeigen, dass die Chargepoint-Aktie auf längerfristiger Basis einen 200-Tage-Durchschnitt von 6,81 USD aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs bei 2,72 USD liegt. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich jedoch ein 50-Tage-Durchschnitt von 2,72 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen positiver und zwei Tagen negativer Stimmung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chargepoint diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.