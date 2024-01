ChargePoint Holdings Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Analysten schätzen die Aktie von Chargepoint langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 als "gut", 3 als "neutral" und 0 als "schlecht" bewertet. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 10,43 USD, was einer Erwartung von 437,56 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,94 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "gut" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Chargepoint festgestellt werden, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Chargepoint-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,21 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,94 USD, was einer Abweichung von -68,76 Prozent entspricht, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,4 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -19,17 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chargepoint-Aktie eine "schlecht" Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Chargepoint diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.