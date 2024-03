ChargePoint Holdings Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Analysten bewerten die Aktie von Chargepoint auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 4 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", da 1 Analyst sie als "Gut" und keiner als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft hat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 7,05 USD, was einer Erwartung von 296,07 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Chargepoint eingestellt sind. In den letzten acht Tagen gab es insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chargepoint eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,78 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -62,29 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2 USD, was einen Abstand von -11 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" ergibt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, da der Wert bei 93,94 liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" für dieses Signal. Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, weist hingegen einen Wert von 56 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der RSI-Analyse eine Gesamteinstufung von "Schlecht".