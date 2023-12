ChargePoint Holdings Aktie: Es gibt was neues!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 6 Mal eine positive Einschätzung für Chargepoint abgegeben, während sie 4 Mal neutral bewerteten. Es gab keine negativen Bewertungen, was dem Unternehmen langfristig ein "Gut" von institutioneller Seite einbrachte. Im letzten Monat gab es jedoch keine positiven Bewertungen, nur eine neutrale, was kurzfristig zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 308,75 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 10,75 USD festgelegt, was eine positive Einschätzung für das Unternehmen darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Chargepoint derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt einen Abstand von -60,92 Prozent zum GD200 von 6,73 USD. Der GD50 von 2,66 USD zeigt eine Abweichung von -1,13 Prozent, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung gegenwärtig als "Neutral" einzustufen ist. Positive Meinungen haben in den letzten Wochen zugenommen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die allgemeine Einschätzung der Redaktion für das Unternehmen ist daher neutral.

Die Stimmung in den letzten Wochen bezüglich Chargepoint hat sich positiv verändert, was als positiv bewertet wird. Die Anzahl der Diskussionen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Chargepoint aufgrund dieser Kriterien eine positive Bewertung.