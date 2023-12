ChargePanel AB-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Mithilfe dieses Indikators wird die Relation zwischen den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. In Bezug auf die Chargepanel Publ-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 77, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher von Analysten als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine weniger volatile Entwicklung, wodurch sich eine neutrale Bewertung für diesen Zeitraum ergibt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für die Chargepanel Publ-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den letzten Wochen war keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Chargepanel Publ zu beobachten, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung der Anleger und die technische Analyse liefern ähnliche neutrale Einschätzungen für die Chargepanel Publ-Aktie. Die Kommentare in sozialen Medien sowie die charttechnischen Bewertungen deuten auf eine neutrale Entwicklung hin, sowohl hinsichtlich der Stimmung als auch auf Basis der technischen Analyse.

Die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von dem aktuellen Kurs der Chargepanel Publ-Aktie ergibt eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Chargepanel Publ-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden, sowohl hinsichtlich des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien, der Anlegerstimmung als auch der technischen Analyse.