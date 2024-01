ChargePanel AB Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass Chargepanel Publ in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge verzeichnet. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, liegt somit auf einem neutralen Niveau.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Chargepanel Publ-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,87 keine übermäßige Volatilität. Somit wird die Aktie sowohl auf Basis des RSI7 als auch des RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,71 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,865 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,78 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,1 SEK, was einer Distanz von -7,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, welches ein wichtiger Stimmungsindikator ist, zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Chargepanel Publ veröffentlicht wurden. Zudem dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen rund um die Aktie. Aufgrund dessen erhält die Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung für Chargepanel Publ basierend auf der Analyse des Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse.