ChargePanel AB Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Aktie von Chargepanel Publ zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,68 SEK, während der Kurs der Aktie bei 2,835 SEK liegt, was einer Abweichung von -22,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,04 SEK führt zu einer Abweichung von -6,74 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chargepanel Publ. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt vor allem negative Meinungen über die Aktie von Chargepanel Publ wider, obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chargepanel Publ-Aktie ergibt einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 57,21 führt zu derselben Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.