ChargePanel AB Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Chargepanel Publ zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,25 SEK um +0,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,14 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde die Stimmung sowohl unter Investoren als auch in sozialen Netzwerken analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung auf ein insgesamt neutrales Stimmungsbild hinweisen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Stimmungslage führt. Daher wird die Aktie von Chargepanel Publ aus Sicht der Anleger mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chargepanel Publ zeigt einen Wert von 27,38, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt einen Wert von 43,94 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.