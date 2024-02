ChargePanel AB Aktie: Keine Angst!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger von Chargepanel Publ. An drei Tagen wurde eine positive Stimmung gemessen, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden konnten. An drei weiteren Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Dies führt die Redaktion zu der Bewertung, die Aktie mit einem "Gut" zu bewerten und eine insgesamt positive Stimmung bei den Anlegern festzustellen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chargepanel Publ derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft bei 3,26 SEK, während der Kurs der Aktie bei 2,115 SEK liegt, was einer Abweichung von -35,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -16,73 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chargepanel Publ liegt bei 48,82, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.