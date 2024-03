ChargePanel AB Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Chargepanel Publ in den sozialen Medien. Es gab weder eine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven noch zu überwiegend negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Chargepanel Publ unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Chargepanel Publ-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Chargepanel Publ-Aktie beträgt 76,47, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 68,61 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -53,38 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,02 SEK mit dem aktuellen Kurs von 1,408 SEK vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,09 SEK unter dem letzten Schlusskurs (-32,63 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Chargepanel Publ-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Chargepanel Publ in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Chargepanel Publ hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" bewertet werden muss.