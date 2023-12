Chardanextech Acquisition 2 Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Dragonfly Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2,29 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,52 USD weicht somit um -77,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,84 USD) liegt mit einem Abweichung von -38,1 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Dragonfly Energy-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Dragonfly Energy eingestellt waren. Es gab zwei positive und drei negative Tage, und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Stimmungsanalyse ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dragonfly Energy-Aktie aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dragonfly Energy zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Dragonfly Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,42 Punkten und zeigt an, dass Dragonfly Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,9 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Dragonfly Energy-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.