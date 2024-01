Character Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Character. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,63 Punkte, was bedeutet, dass Character derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,54, was bedeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis keine Über- oder Unterbewertung vorliegt. Auch für den RSI25 erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger und die Kommentare in den sozialen Medien spielen ebenfalls eine Rolle. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Stimmungen neutral sind. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 12,99 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte). Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Character. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.