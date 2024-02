Character Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Character zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -31,16 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte", die eine mittlere Rendite von -6,35 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Character mit 24,81 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Character mit 255 GBP um -8,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Character derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Freizeitausrüstung & Produkte-Branche. Mit einer Differenz von 2,43 Prozentpunkten (6,93 % gegenüber 4,51 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Marktteilnehmer zeigen sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Character eingestellt. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Character daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Character von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.