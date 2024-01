Character Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent liegt die Aktie von Character 2,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Character ist neutral. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Diskussionen über das Unternehmen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Character, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) wird die Aktie von Character als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 32,74 bei 60 Prozent. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Character eine Performance von -26,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 0,02 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,46 Prozent im Branchenvergleich für Character. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor schnitt Character mit einer Unterperformance von 32,27 Prozent schlecht ab.