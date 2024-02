Character Aktie: Jetzt aber!

Die Character-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 13,73 GBP, was aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 276 GBP einem positiven Signal entspricht. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 495,47 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist die Aktie eine Rendite von 6,93 Prozent auf, was 2,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur Kategorie "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Character-Aktie um 31,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,69 Prozent um 25,47 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.