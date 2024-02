Character Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Character jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Character vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Character mit einer Dividendenrendite von 6,93 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (4,54 %) über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Character-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse der RSIs liefert insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Character.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Character-Aktie unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist auf eine negative Entwicklung hin, weshalb die Character-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.