Character Aktie: Hammer-Nachricht!

Character schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte. Mit einer Differenz von 2,28 Prozentpunkten (6,79 % gegenüber 4,52 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Character weist mit einem Wert von 12,99 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt "Freizeitausrüstung & Produkte" und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 30,77, was einem Abstand von 58 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Character diskutiert, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Tendenz. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Character in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Veränderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Character daher als "Neutral"-Wert bewertet.