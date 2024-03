Chaozhou Three-Circle Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen konnte bei Chaozhou Three-circle keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chaozhou Three-circle beträgt aktuell 34. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daraus lässt sich ableiten, dass Chaozhou Three-circle aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chaozhou Three-circle-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 29,4 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 26,37 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -10,31 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Chaozhou Three-circle-Aktie beträgt 36,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI die Einstufung "Neutral".