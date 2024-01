Chaozhou Three-Circle Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chaozhou Three-circle liegt derzeit bei 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Chaozhou Three-circle im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" mit einer Rendite von -5,67 Prozent um mehr als 18 Prozent darunter. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,91 Prozent, während Chaozhou Three-circle mit 24,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Chaozhou Three-circle derzeit einen Wert von 0,85 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwanken kann, da sie sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Chaozhou Three-circle haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend erhält Chaozhou Three-circle aufgrund der genannten Kriterien eine "Gut"-Bewertung.