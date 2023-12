Chaozhou Three-Circle Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt einen ersten Eindruck davon, wie preisgünstig oder teuer sie ist. Chaozhou Three-circle weist ein KGV von 38,63 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Chaozhou Three-circle von 28,4 CNH als "Schlecht" bewertet, da er um 8 Prozent unter dem GD200 (30,87 CNH) liegt. Auch der GD50 von 30,51 CNH weist mit einem Abstand von 6,92 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Chaozhou Three-circle beobachtet werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Chaozhou Three-circle liegt bei 56,77 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 70 auf eine überkaufte Situation hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".