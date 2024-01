Chaozhou Three-Circle Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Chaozhou Three-circle-RSI liegt bei 53,02, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 56,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Chaozhou Three-circle in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Aktuell liegt die Dividendenrendite der Aktie von Chaozhou Three-circle bei 0,85%, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten bedeutet. Die Differenz beträgt 0,16 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Chaozhou Three-circle bei 30,66 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,22 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,96%, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 29,67 CNH, was einer Distanz von -4,89% entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.