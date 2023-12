Chaozhou Three-Circle Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten vier Wochen gab es bei Chaozhou Three-circle keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb das Rating insgesamt auf "Neutral" bleibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Chaozhou Three-circle gesprochen. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag die negative. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute als "Gut" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chaozhou Three-circle liegt bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich bewertet wird. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 0,82 Prozent liegt Chaozhou Three-circle leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Diese geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie.

Insgesamt bleibt die Einschätzung für Chaozhou Three-circle daher bei "Neutral" aufgrund der Stimmung, des Anleger-Sentiments, fundamentaler Kriterien und der Dividendenrendite.