Chaowei Power im Check!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chaowei Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,46 HKD liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 1,39 HKD, was einer Abweichung von -4,79 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,4 HKD nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -0,71 Prozent entspricht. Daher erhält die Chaowei Power-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chaowei Power eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich hat die Chaowei Power-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,49 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche um -16,83 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -20,67 Prozent für Chaowei Power entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Chaowei Power 31,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Chaowei Power liegt momentan bei 35,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt, dass Chaowei Power weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 51,02), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Chaowei Power somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Analyse.