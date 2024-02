Chaowei Power Aktie: Wann tut sich was?

Bei Chaowei Power hat sich in den letzten Wochen wenig an der Stimmung und der Diskussion über das Unternehmen geändert. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chaowei Power-Aktie um 6,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen nur eine Abweichung von -2,14 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Chaowei Power eine Rendite von -37,49 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Chaowei Power mit -11,88 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Chaowei Power ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.