Chaowei Power Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chaowei Power als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 46,15 und der RSI25 liegt bei 46,81, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs 1,52 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,44 HKD liegt, was einer Distanz zum GD200 von -5,26 Prozent entspricht und als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 1,38 HKD, was einem Abstand von +4,35 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Chaowei Power ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Chaowei Power eine Dividendenrendite von 4,65 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten einen geringeren Ertrag von 0,47 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.