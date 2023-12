Chaowei Power Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Chaowei Power-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1,54 HKD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,34 HKD, was einem Unterschied von -12,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 1,37 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Differenz von -2,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Chaowei Power für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chaowei Power derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Die Differenz beträgt lediglich 0,32 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 84,62 Punkten, was bedeutet, dass die Chaowei Power-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chaowei Power daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Abschließend betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 3,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automatische Komponenten" von 15. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut".

