Chaowei Power Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Chaowei Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,51 HKD lag. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 1,39 HKD weicht die Aktie um -7,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,38 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chaowei Power-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chaowei Power bei 3 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 15,27) ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenpolitik der Chaowei Power-Aktie weist nur eine geringfügig niedrigere Dividendenrendite auf als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten (4,65 % gegenüber 4,88 %). Daraus resultiert eine Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Chaowei Power-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -14,1 Prozent lag. Dies stellt eine Underperformance von -9,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automatische Komponenten"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 17,66 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.