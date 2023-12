Chaoda Modernriculture HoldingsADR Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Chaoda Modern Agriculture zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Verbrauchsgütersektors eine Rendite von -53,13 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -9,8 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Chaoda Modern Agriculture mit einer Rendite von -43,32 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Chaoda Modern Agriculture derzeit ein Dividendenverhältnis von 0 auf, was einer negativen Differenz von -3,64 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse der Chaoda Modern Agriculture-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,015 HKD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Tendenz hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Charttechnik führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Chaoda Modern Agriculture-Aktie aufgrund der genannten Kriterien ein eher negatives Rating, sowohl in Bezug auf die Performance als auch auf die Dividendenpolitik und die charttechnische Analyse. Daher sollten Anleger diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.