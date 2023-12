Chaoda Modernriculture HoldingsADR Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Chaoda Modern Agriculture im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -43,33 Prozent erzielt hat, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -12,67 Prozent, wobei Chaoda Modern Agriculture mit -30,67 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Chaoda Modern Agriculture-Aktie derzeit 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (48,15) ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Chaoda Modern Agriculture.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen im Internet langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Chaoda Modern Agriculture-Aktie bei 0,02 HKD liegt, was 20 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,016 HKD) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (0,02 HKD) zeigt ebenfalls eine Abweichung von 20 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chaoda Modern Agriculture auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.