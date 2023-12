Chaoda Modernriculture HoldingsADR Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Chaoda Modern Agriculture-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf einer 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und beträgt 55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Chaoda Modern Agriculture.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,02 HKD liegt. Der aktuelle Kurs beträgt 0,013 HKD, was zu einer Distanz von -35 Prozent zum GD200 führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 HKD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Chaoda Modern Agriculture gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Chaoda Modern Agriculture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,13 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -10,44 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,79 Prozent hatte, liegt Chaoda Modern Agriculture um 42,34 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

