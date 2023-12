Chaoda Modern Agriculture Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit gesetzt werden. Chaoda Modern Agriculture wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Chaoda Modern Agriculture-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Chaoda Modern Agriculture neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Chaoda Modern Agriculture-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,015 HKD (-25 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Chaoda Modern Agriculture-Aktie führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Chaoda Modern Agriculture mit einer Rendite von -53,13 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite mit 43,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

