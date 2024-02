Chaoda Modern Agriculture Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Chaoda Modern Agriculture hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -19,08 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -40,92 Prozent für Chaoda Modern Agriculture bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,38 Prozent, und Chaoda Modern Agriculture unterperformte um 41,62 Prozent im Vergleich dazu. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Stimmung rund um die Aktie von Chaoda Modern Agriculture wurde die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Chaoda Modern Agriculture wurde als neutral bewertet. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Note.

In Bezug auf die Dividende hat Chaoda Modern Agriculture derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Chaoda Modern Agriculture in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.