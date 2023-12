Chaoda Modern Agriculture Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Chaoda Modern Agriculture-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Chaoda Modern Agriculture-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Chaoda Modern Agriculture-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Chaoda Modern Agriculture-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,13 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -10,44 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance von 42,34 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnittswert von -10,79 Prozent im "Verbrauchsgüter"-Sektor. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Chaoda Modern Agriculture-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.