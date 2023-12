Chaoda Modern Agriculture Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Chaoda Modern Agriculture hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Rendite von -43,33 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -12,67 Prozent, und auch hier liegt Chaoda Modern Agriculture mit 30,67 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Chaoda Modern Agriculture mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,66 %) niedriger, was eine Differenz von 3,66 Prozentpunkten darstellt. Daher wird die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Chaoda Modern Agriculture eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Aktie von Chaoda Modern Agriculture bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.