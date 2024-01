Chaoda Modern Agriculture Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dieser Index dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. Aktuell weist der RSI der Chaoda Modern Agriculture-Aktie einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,67 im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Chaoda Modern Agriculture spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von Chaoda Modern Agriculture eine geringere Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Nahrungsmitteln auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chaoda Modern Agriculture-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 HKD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,016 HKD eine Abweichung von -20 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Chaoda Modern Agriculture-Aktie damit sowohl im Bereich des RSI als auch der technischen Analyse ein "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Rating.