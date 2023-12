Chanhigh Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 52,28 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") liegt Chanhigh sogar um 53,73 Prozent über dem Durchschnitt (-1,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -1,43 Prozent, wobei Chanhigh aktuell 53,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der Wert für Chanhigh liegt aktuell bei 52,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also auch hier die Einstufung "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Chanhigh hat hier einen Wert von 4,12, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Bauwesen" und die Aktie daher unterbewertet macht. Das Branchen-KGV liegt bei 49,4, womit sich ein Abstand von 92 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so hat Chanhigh aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Werten aus der "Bauwesen"-Branche.