Chanhigh Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Chanhigh hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 52,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dem Bereich "Bauwesen" durchschnittlich um -2,07 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chanhigh im Branchenvergleich eine Outperformance von +54,35 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -2,1 Prozent, und Chanhigh übertraf diesen Durchschnittswert um 54,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Chanhigh in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Chanhigh ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Chanhigh als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 4,12 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" (48,8), was zu der Einstufung "Gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Chanhigh wird aktuell mit dem Wert 100 als überkauft betrachtet, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Für die RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich für den Relative Strength Index die Einstufung "Schlecht".