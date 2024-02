Chanhigh Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Chanhigh. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass Chanhigh weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,85 an, dass Chanhigh weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "neutral"-Bewertung erhält.

Des Weiteren lässt sich Chanhigh über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Chanhigh in diesem Punkt die Einstufung als "neutral".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Bauwesen wird Chanhigh als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,64, was einem Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,73 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Chanhigh mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent im Bauwesen. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "schlecht"-Bewertung.