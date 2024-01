Chanhigh Aktie: Knallt es bald?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Chanhigh beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" deutlich niedriger ist. Der Branchendurchschnitt liegt bei 47, wodurch Chanhigh aus fundamentaler Sicht unterbewertet erscheint. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Chanhigh liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Chanhigh-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +4 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -10,34 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Chanhigh-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.