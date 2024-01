Chanhigh Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Chanhigh einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 4,12 und liegt damit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chanhigh derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,34 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,34 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Nach Untersuchungen in diesen Bereichen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Chanhigh. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird der Aktie von Chanhigh bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls die Note "Neutral" erteilt.