Chanhigh Aktie: Abwarten

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Chanhigh wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Chanhigh in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Dividende: Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Bauwesen schüttet Chanhigh eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,32 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chanhigh ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser aktuell bei 100 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,38, was bedeutet, dass Chanhigh hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,28 Prozent erzielt, was 57,06 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Bauwesen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,27 Prozent, und Chanhigh liegt aktuell 57,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.