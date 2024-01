Changzhou Qianhong Bio-Pharma Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changzhou Qianhong Biopharma liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Arzneimittelaktien als durchschnittlich angesehen wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Changzhou Qianhong Biopharma derzeit eine Rendite von 2,26 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Changzhou Qianhong Biopharma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,47 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,96 CNH liegt damit deutlich darüber, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Changzhou Qianhong Biopharma basierend auf dem RSI.

Die Aktie von Changzhou Qianhong Biopharma wird daher insgesamt als solide bewertet, wobei sowohl fundamentale als auch technische Aspekte berücksichtigt werden.