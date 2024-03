Changzhou Qianhong Bio-Pharma Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Changzhou Qianhong Biopharma zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 29,73 an, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Meinungen und Themen über die Changzhou Qianhong Biopharma, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 25,35 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie sowohl auf 200 Tage als auch auf 50 Tage eine neutrale Bewertung erhält, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.