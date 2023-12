Changzhou Qianhong Bio-Pharma Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Changzhou Qianhong Biopharma zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 5,51 CNH gestiegen ist, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,94 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von +7,8 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,47 CNH, was einer Distanz von +8,59 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Bezüglich der Dividende hat Changzhou Qianhong Biopharma ein Verhältnis von 2 zu ihrem Aktienkurs. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,79 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Changzhou Qianhong Biopharma.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (34,38 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (40,74 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Changzhou Qianhong Biopharma.

Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einer neutralen Einschätzung in der technischen Analyse, der Dividendenpolitik, dem Sentiment und dem RSI bewertet.