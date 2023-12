Changzhou Almaden Stock Aktie: War das schon alles?

Changzhou Almaden Stock verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0,77 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0,9 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27,64 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 25,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (26,69 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nur um -3,82 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,31 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Changzhou Almaden Stock-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, der fundamentalen Kriterien sowie des Sentiments und des Buzz.

