Changzheng Engineering Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Changzheng Engineering liegt bei 80,21, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 64,36, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Changzheng Engineering in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,77 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 3,3 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors, der eine Rendite von 3,3 Prozent aufwies, liegt Changzheng Engineering um 15,47 Prozent darüber. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Changzheng Engineering. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Es gab nur einen Tag, an dem die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor kurzem hauptsächlich "Schlecht"-Signale ergaben, wird Changzheng Engineering auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben.

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Aktivität der Beiträge war hoch und die Rate der Stimmungsänderung für Changzheng Engineering war positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Changzheng Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".