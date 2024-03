Changzheng Engineering Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Changzheng Engineering basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,24 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,25 CNH um -6,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,91 CNH, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht und die Aktie zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Changzheng Engineering liegt bei 47,3, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 41,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt die Changzheng Engineering eine Rendite von -19,23 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,58 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Changzheng Engineering mit 19,8 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz der Changzheng Engineering in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde in den letzten Wochen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.