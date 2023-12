Changyuan Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Changyuan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,35 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,99 CNH, was einem Unterschied von -6,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,33 CNH liegt mit einem Unterschied von -6,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Changyuan-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Changyuan geführt. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Nur an fünf Tagen war die Stimmung neutral eingestellt. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Changyuan auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Changyuan-Aktie als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 82,05 für die Bewegungen innerhalb von 7 Tagen. Auch der RSI25 liegt mit 66 im Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung für diese Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Changyuan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +2,76 Prozent für Changyuan entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,76 Prozent erzielte, lag Changyuan 2,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.