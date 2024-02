Changyuan Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne sehen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Changyuan heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass Changyuan als überverkauft eingestuft wird. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Changyuan weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Changyuan-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,81 Prozent erzielt, was 6,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-19,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -21,05 Prozent, wobei Changyuan aktuell 5,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird Changyuan auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,19 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,41 CNH um -15,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 4,79 CNH führt zu einer Abweichung von -7,93 Prozent und somit zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Changyuan in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, deutet auf ein gestiegenes Interesse für diese Aktie hin. Auch hierfür bekommt Changyuan eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.