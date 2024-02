Changyuan Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Der Aktienkurs von Changyuan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was 14,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,19 Prozent, und Changyuan liegt aktuell 13,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,22 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,08 CNH liegt, was einer Distanz zum GD200 von -21,84 Prozent entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 4,91 CNH, was einer Distanz von -16,9 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Changyuan zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 64,67 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Changyuan ist neutral, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen, die eine Gesamtbewertung von "Schlecht" ergeben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.